Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche weniger als erwartet gestiegen. Das Plus fiel jedoch erneut hoch aus. Die Vorräte legten um 9,0 Millionen Barrel auf 527,6 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Plus von 11,9 Millionen Barrel gerechnet.