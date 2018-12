US-Senatoren fordern Geldwäsche-Ermittlungen gegen Deutsche Bank

Der Deutschen Bank droht in den USA neues Ungemach. Nach der jüngsten Geldwäsche-Razzia forderten am Donnerstag hochrangige Politiker der Demokraten Ermittlungen des US-Senats. Auch das Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten ab Januar die Mehrheit stellen, dürfte das Geldhaus demnächst ins Visier nehmen.