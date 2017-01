US-Staatsanleihen starten mit Kursgewinnen

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Mit Beginn der Regierungszeit des neuen US-Präsidenten Donald Trump habe sich etwas Unsicherheit an den Finanzmärkten gezeigt, hiess es von Marktbeobachtern. In seiner ersten Rede als Präsident hatte Trump Signale für einen verstärkten Protektionismus geliefert. Während der Kurs des amerikanischen Dollar unter Druck geriet, suchten Investoren vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen.