US-Staatsanleihen verlieren im frühen Handel

US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den längeren Laufzeiten in den Handel gestartet. Zum Teil starke Kursgewinne an den asiatischen Aktienmärkten hätten die Festverzinslichen etwas unter Druck gesetzt, hiess es von Marktbeobachtern. An der New Yorker Börse wird aber mittlerweile mit einem etwas schwächeren Handelsauftakt gerechnet, was die US-Anleihen zuletzt gestützt habe.