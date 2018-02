US-Stahlwerte blühen auf - Nachdenken über Strafzölle

Aktien aus dem Stahlsektor erleben derzeit in den USA eine wahre Euphoriewelle. Die Anteilscheine von US Steel und AK Steel schossen am Freitag zwischen 14 und 16 Prozent auf 44,30 beziehungsweise 6,03 US-Dollar hoch, nachdem bekannt geworden war, dass hohe Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erwogen werden. In den vergangenen Tagen hatten beide Aktien schon von ähnlichen Meldungen profitiert.