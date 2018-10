US-Telekomkonzern AT&T enttäuscht mit weniger Mobilfunkverträgen

Der US-Telekomkonzern AT&T hat Umsatz und Gewinn wegen der Übernahme des Medienkonzerns TimeWarner im vergangenen Quartal deutlich gesteigert. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Jahresvergleich um über die Hälfte auf 4,7 Milliarden US-Dollar (4,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Der Erlös kletterte um 15 Prozent auf 45,7 Milliarden Dollar. Vorbörslich fiel der Aktienkurs jedoch um 3 Prozent, weil Experten in einigen Punkten mehr erwartet hatten.