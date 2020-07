In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Die Vorräte sanken um 10,6 Millionen Barrel auf 526,0 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,5 Millionen Barrel gerechnet.