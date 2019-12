Die Rohölbestände der USA sind in der vergangenen Woche weniger als erwartet gefallen. Die Vorräte seien um 1,1 Millionen auf 446,8 Millionen Barrel gesunken, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 1,8 Millionen Barrel erwartet. Die Ölpreise legten nach den Daten zu.