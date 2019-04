Die Rohölbestände der USA sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen, während die Rohölförderung ein Rekordhoch erreichte. Die Erdölvorräte legten um 7,2 Millionen auf 449,5 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet.