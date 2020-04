Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche stark gestiegen. Die Vorräte legten um 15,0 Millionen Barrel auf 518,6 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten mit im Mittel mit einem Plus von 14,0 Millionen Barrel gerechnet. Der starke Anstieg dürfte Folge der schwachen Ölnachfrage wegen der Corona-Pandemie bei zugleich hohem Angebot sein.