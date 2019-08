Die Rohölbestände der USA sind in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Die Vorräte legten um 2,4 Millionen Barrel auf 438,9 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es war der erste Anstieg nach sieben wöchentlichen Rückgängen in Folge. Analysten hatten mit dem achten Rückgang gerechnet, und zwar um 2,7 Millionen Barrel.