In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche erneut gestiegen. Die Vorräte hätten um 1,5 Millionen auf 520,2 Millionen Barrel (je 159 Liter) zugelegt, teilte das Energieministerium am Mittwoch in Washington mit. Experten hatten mit einem Anstieg um 1,6 Millionen Barrel gerechnet.