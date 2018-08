Venzolanischer Staatskonzern zahlt ConocoPhilips Milliarden-Entschädigung

Der Ölkonzern ConocoPhilips und der venezolanische Staatskonzern PDVSA legen ihren jahrelangen Streit bei. Beide Unternehmen unterzeichneten einen Vertrag, nachdem ConocoPhilips eine Entschädigung von 2 Milliarden US-Dollar plus Zinsen erhält, wie ConocoPhilips am Montag in Houston mitteilte. Im April hatte die Internationale Handelskammerdem US-Ölmulti diese Summe in einem Schiedsverfahren wegen gebrochener Verträge zugesprochen.