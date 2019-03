Verfahren zur VW-Porsche-Übernahme verzögert sich erneut

Erneute Verzögerung im Verfahren um die Folgen der angestrebten Übernahme von VW durch die Porsche-Holding Porsche SE: Wegen eines Befangenheitsantrags gegen einen Richter des 1. Kartellsenats am Oberlandesgericht Celle wird das Musterverfahren (Az. 13 Kap 1/16) noch einmal verschoben. Die geplanten Fortsetzungstermine im März seien aufgehoben, erst am 1. April werde die mündliche Verhandlung in Hannover voraussichtlich fortgesetzt, teilte das Gericht am Freitag in Celle mit. Erst Mitte Februar hatte das Gericht einen Antrag gegen Senatsmitglieder abgelehnt. Der Antrag sei unbegründet, hiess es damals.