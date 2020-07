Am Wochenende war bekannt geworden, dass Gespräche einer Arbeitsgruppe 2017 und 2018 mitgeschnitten wurden, in der es um den Umgang mit der Zuliefergruppe Prevent ging. "Volkswagen wurde Opfer einer illegalen Abhör-Attacke", hiess es vom Konzern. VW hatte nach mehreren Lieferstopps Anfang 2018 die Vertragsbeziehungen mit Prevent gekündigt. Die Parteien streiten sich seit Jahren in mehreren Verfahren vor Gericht./men/he

(AWP)