Vor Wiedereröffnung: Türkischer Präsident Erdogan besucht Hagia Sophia

Kurz vor der umstrittenen Wiedereröffnung des Istanbuler Wahrzeichens Hagia Sophia als Moschee hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Gebäude inspiziert. Er teilte am Sonntag auf Twitter Bilder, die ihn in dem berühmten Gebäude zeigen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Erdogan habe sich etwa eine Stunde dort aufgehalten und sich über die Vorbereitungen zu der Wiedereröffnung am Freitag erkundigt.