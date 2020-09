Vorerst keine Aussage von Porsche-Chef Blume in Diesel-Verfahren

Porsche-Chef Oliver Blume und sein Vorgänger und Ex-VW -Chef Matthias Müller werden erst einmal nicht in einem Diesel-Verfahren am Oberlandesgericht Stuttgart aussagen. Müller, der zu einem Termin am Mittwoch kommender Woche als Zeuge geladen war, berufe sich auf ein vollständiges Aussageverweigerungsrecht, über dessen Umfang zunächst in einem sogenannten Zwischenstreit entschieden werden müsse, teilte das Gericht am Dienstag mit. Bis das passiert sei, sei auch eine Vernehmung Blumes als Vertreter der beklagten Porsche AG nicht möglich.