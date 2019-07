'Waffenstillstand' im Handelskrieg sorgt für gute Stimmung an Finanzmärkten

Am Montag nach dem G20-Gipfel herrscht an den globalen Finanzmärkten angesichts der Gespräche zwischen den USA und China zum Handelskrieg gute Laune. Die beiden Kontrahenten einigten sich auf einen "Waffenstillstand" und die Wiederaufnahme von Verhandlungen. Die Börsen in China und Japan reagierten am Morgen mit Erleichterung und legten deutlich zu. Auch der deutsche Dax wird mit einem ordentlich Plus zum Handelsstart erwartet. Die Ölpreise legten ebenfalls recht deutlich zu, während der Euro kaum reagierte.