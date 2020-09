Wdh: Opec erwartet noch stärkeren Rückgang der Ölnachfrage

(Am Ende des zweiten Absatzes wurde die Jahreszahl berichtigt.) - Nach Einschätzung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) wird der Einbruch der weltweiten Ölnachfrage stärker ausfallen als bisher erwartet. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise dürfte die globale Nachfrage in diesem Jahr um durchschnittlich 9,5 Millionen Barrel pro Tag sinken, hiess es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Ölkartells.