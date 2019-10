Wdh/Aktien Asien: Chinesische Anleger halten sich wieder zurück

(Tippfehler im zweiten Absatz behoben) - Die asiatischen Märkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Lediglich in Tokio kam es nach feiertagsbedingter Pause des Handels zu einem deutlichen Plus. Damit holten die japanischen Börsen die Gewinne der anderen Aktienmärkte zu Wochenbeginn nach.