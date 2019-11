Wdh/Aktien Frankfurt: Dax nähert sich dem bisherigen Rekord

(Tippfehler im ersten Absatz beseitigt.) - Der Dax hat am Dienstag ein neues Hoch seit Januar 2018 erklommen. Nachdem seine Rally in den vergangenen Tagen etwas ins Stocken geraten war, nahm sie nun wieder Fahrt auf. Am Nachmittag rückte der Leitindex um 0,94 Prozent auf 13 330,44 Punkte vor. Er nahm damit wieder Kurs auf seinen Anfang 2018 erreichten Rekord von 13 596 Punkten. Seit Anfang Oktober hat er mehr als 12 Prozent zugelegt und sein Jahresplus damit auf 26 Prozent gesteigert.