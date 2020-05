Wdh/Aktien Frankfurt: Gewinne - Vorsichtiger Optimismus setzt sich durch

(Im achten Absatz wurde klargestellt, dass einflussreiche Anteilseigner den Verkauf der Tochter gefordert hatten.) - Nach anfänglichen Zögern haben sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt die Optimisten durchsetzen können. Für grössere Kurssprünge wie noch zu Wochenbeginn aber fehlten die Kurstreiber. Mit etwas Rückenwind durch den sich abzeichnenden positiven Auftakt an der Wall Street verbuchte der Dax am Nachmittag ein moderates Plus von 0,30 Prozent auf 11 108,62 Punkte. Am Morgen hatten das Börsenbarometer noch schwindende Hoffnungen auf einen schnellen Impfstoff in der Corona-Pandemie ins Minus gedrückt.