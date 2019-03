Wdh/Aktien Frankfurt: Konjunktursorgen würgen Dax ab

(Überflüssiges Wort im 8. Absatz gestrichen) - Schwache Wirtschaftsdaten aus China und Deutschland haben am Freitag die Ängste der Finanzmarktakteure vor einer sich abkühlenden Weltwirtschaft verstärkt. Nach einem bereits schwachen Handelsstart lag der Dax am Nachmittag mit 0,78 Prozent im Minus bei 11 427,99 Punkten. Damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine Vortagesverluste an. Auf Wochensicht steuert der Dax damit auf ein Minus zu - es wäre der erste seit gut einem Monat.