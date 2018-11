Wdh/Aktien Frankfurt Schluss: Verluste nach Achterbahnfahrt

(Im dritten Absatz wurde der Wochentag berichtigt: Mittwoch.) - Am Ende einer wahren Achterbahnfahrt ist der Dax am Mittwoch mit Abgaben aus dem Handel gegangen. Nach herben Einbussen in der ersten Börsenstunde kletterten die Kurse anschliessend immer weiter nach oben. Am frühen Nachmittag lag der Leitindex schliesslich mit fast einem Prozent im Plus. Doch mit nachgebenden Kursen an der Wall Street ging es auch mit dem Dax im späten Aktiengeschäft wieder abwärts. Er schloss 0,52 Prozent niedriger auf 11 412,53 Punkte.