Wirecard-Insolvenzantrag beflügelt internationale Konkurrenten

Die Nachricht vom Insolvenzantrag des in einen Bilanzskandal verwickelten deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard hat am Donnerstag die Kurse der internationalen Konkurrenz steigen lassen. In Paris führte der französische Bezahldienstleister Worldline den Leitindex Cac 40 mit einem Aufschlag von mehr als vier Prozent an, für Adyen ging es zuletzt um rund zwei Prozent auf 1287 Euro hoch. Damit näherte sich die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers wieder ihrem am Dienstag erreichten Rekord bei 1317 Euro.