Wirecard-Sturz geht weiter - Milliarden weiter gesucht

(neu: Kursentwicklung, Stellungnahme philippinische Bank, Analystenstimmen, Börsenbrief-Kommentar) - Wirecard kommen auch am Freitag nach ihrem Kursabsturz am Vortag nicht zur Ruhe: Die Aktien des in einen Bilanzskandal verwickelten Dax-Konzerns verloren erneut drastisch an Wert, zuletzt um fast 50 Prozent auf etwas mehr als 20 Euro. Am Donnerstag waren die Papiere um knapp 62 Prozent abgestürzt, nachdem Wirecard wegen milliardenschwerer Unklarheiten in der Bilanz seinen Jahresabschluss erneut nicht vorlegt hatte. Das war der zweitgrösste Tagesverlust eines Dax-Titels in der fast 32-jährigen Geschichte des deutschen Leitindex.