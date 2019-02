Wirecard weist neue Vorwürfe der Presse zurück - Kurs bricht ein

Der Druck auf den Zahlungsabwickler Wirecard im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen dubioser Geschäftspraktiken wächst. Laut einem Pressebericht in der Online-Ausgabe der "Financial Times" vom Freitag hatte der Dax-Konzern im vergangenen Jahr eine externe Anwaltskanzlei beauftragt, die bei der Untersuchung eines Wirecard-Ablegers in Singapur Hinweise auf Unstimmigkeiten gefunden haben soll.