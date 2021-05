Zahlen entfachen wieder Siemens-Rally - Rekord im Blick

Ein erneut angehobener Jahresausblick hat die Akionäre von Siemens am Freitag überzeugt: die Aktien stiegen in Richtung ihres Rekordhochs. Am Vormittag legten sie um 2,9 Prozent auf 144,20 Euro zu, womit sie sich nach einigen Tagen Rallypause der im April erreichten Bestmarke von 145,96 Euro näherten. Im festen Dax wurden sie am Freitag zum zweitbesten Indexwert hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter Adidas .