Zehnjahresrendite in Deutschland fällt auf Rekordtief

Noch wesentlich heftiger als am deutschen Anleihemarkt waren die Kurs- und Renditebewegungen in den USA. Dort erhielten Staatsanleihen einen fast beispiellosen Zulauf. In der Folge fielen die Renditen in vielen Laufzeiten auf Rekordtiefstände. Die Rendite dreissigjähriger US-Anleihen fiel am Freitag mehr als 0,3 Prozentpunkte auf ein Rekordtief von 1,2 Prozent. Derartige Zinsbewegungen an einem Handelstag sind äussert ungewöhnlich und letztmalig während der weltweiten Finanzkrise vorgekommen./bgf/jsl/fba

(AWP)