Zwei Einsprüche gegen Urteil im Frankenthaler BASF-Prozess

Gegen das Urteil im Prozess um das BASF-Unglück in Ludwigshafen sind nach Angaben der Justiz zwei Einsprüche eingegangen. Der Verteidiger des Angeklagten habe ebenso Revision eingelegt wie der Anwalt eines Elternpaares, dessen Sohn bei der Explosion 2016 gestorben war, teilte das Landgericht Frankenthal (Rheinland-Pfalz) am Donnerstag mit. Die Parteien hatten dazu eine Woche Zeit. Wenn das Urteil in einigen Wochen schriftlich vorliegt, müssen die Parteien ihren Antrag begründen - sie können ihn aber auch zurückziehen.