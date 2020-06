100 Windturbinen - Grossauftrag für Siemens Gamesa

Der Windenergie-Experte Siemens Gamesa hat unter Vorbehalt einen Grossauftrag vom Energiekonzern Innogy erhalten. Das an der spanischen Börse notierte Unternehmen, das mehrheitlich Siemens gehört, wurde zum bevorzugten Lieferanten ausgewählt und soll 100 Offshore-Turbinen für einen britischen Windpark liefern, wie es am Montag mitteilte. Auch die Wartung ist Teil der Vereinbarung. Genaue Zahlen zum Auftragsvolumen wurden nicht bekannt. Laut einer Innogy-Sprecherin ist der Vertrag mit Siemens Gamesa allerdings der grösste in dem Projekt mit einem Gesamtvolumen von drei Milliarden Pfund (rund 3,3 Milliarden Euro).