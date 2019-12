2019 brachte in Deutschland weniger Sturmschäden als die Vorjahre

Stürme, Hagel und Starkregen haben dieses Jahr in Deutschland Schäden in Höhe von 3,2 Milliarden Euro angerichtet. Damit liegt die Bilanz unter dem langjährigen Durchschnitt von 3,7 Milliarden Euro wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag mitteilte. Die Zahlen beziehen sich demnach auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe, Industrie und Kraftfahrzeugen.