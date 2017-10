Die Beteiligungsgesellschaft 5EL ist mit dem Astana International Financial Center (AIFC) eine strategische Partnerschaft eingegangen. Dabei geht es um die Entwicklung und den Betrieb eines Blockchain Hubs in Kasachstan, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das AIFC wurde vor kurzem von der kasachischen Regierung als Finanzhub eingerichtet.