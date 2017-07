5EL kann neue Aktien nach Kapitalerhöhung per 19. Juli kotieren lassen

Die Beteiligungsgesellschaft 5EL kann die im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung geschaffenen neuen Aktien per 19. Juli an der Börse kotierten lassen. Die Eintragung der Kapitalherabsetzung in Folge der Kapitalerhöhung erfolge am kommenden Dienstag, teilt das Unternehmen am Freitagabend mit. Die aktuellen Aktien würden letztmalig am Dienstag gehandelt, und die neuen Aktien zu je 3,50 CHF würden per Mittwoch erstmalig gehandelt.