5G-Ausbau treibt Ericsson an - Erwartungen übertroffen

Die starke Nachfrage nach Produkten für das 5G-Mobilfunknetz hält den Netzwerkausrüster Ericsson in der Corona-Krise überraschend gut auf Kurs. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 57,5 Milliarden schwedische Kronen (5,6 Mrd Euro), wie das schwedische Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Der operative Gewinn stieg - bereinigt um Sonderkosten für den Konzernumbau - von 6,5 auf 9,0 Milliarden Kronen und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.