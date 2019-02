5G und Auffalt-Smartphones: Mobile World Congress beginnt

(Ausführliche Fassung) - In der Mobilfunk-Branche herrscht Aufbruchstimmung dank dem superschnellen 5G-Datenfunk. Diverse Hersteller zeigen bei der wichtigsten Branchenschau Mobile World Congress in Barcelona erste 5G-Smartphones. Der Bedarf an grösseren Bildschirmen unter anderem für Medieninhalte treibt auch die grössten Innovationen beim Smartphone-Design seit Jahren an: Mehrere Anbieter kündigten Telefone an, die sich zu einem Tablet aufklappen lassen.