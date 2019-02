70 Prozent der Erwerbstätigen haben Weiterbildung im 2018 gemacht

Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte. Die Bereitwilligkeit sich weiterzubilden hänge zudem vom Bildungsniveau ab. Erwerbstätige mit einem höheren Bildungsabschluss tendierten eher dazu, sich weiterzubilden.

Bei Arbeitnehmern mit Hochschulabschluss betrage die Quote derjenigen, die in den letzten 12 Monaten keine Weiterbildung absolviert haben gerademal 17 Prozent. Bei Erwerbstätigen mit Pflichtschulabschluss oder einer Berufsausbildung seien es rund 40 Prozent, die in den letzten zwölf Monaten keine Weiterbildungsmassnahmen ergriffen.

Als Grund dafür nennen über die Hälfte der Befragten mit einem tiefen oder mittleren Ausbildungsniveau eine fehlende Notwendigkeit an einer Aus- oder Weiterbildung teilzunehmen. Weitere Gründe seien Zeitmangel oder zu hohe Kosten. Die Umfrageergebnisse basieren laut Angaben auf einer Befragung von 15'000 Personen in Europa, wovon 1'000 aus der Schweiz stammen.

sta/tt

(AWP)