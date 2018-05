Aareal Bank bestätigt Prognose - Aktie gibt nach solidem Quartal nach

Dieser dürfte wegen des Abbaus von nicht zum Kerngeschäft passenden Kreditbeständen sinken. In den ersten drei Monaten ging das Betriebsergebnis um sechs Prozent auf 67 Millionen Euro zurück, wie die Bank am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Betriebsergebnis von 66 Millionen Euro gerechnet.

Der im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Jahresstart sorgte an der Börse für Ernüchterung. Die Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf zu den besten Werten im MDax zählt und erst Ende April ein Rekordhoch erreicht hatte, gab am Mittwoch knapp drei Prozent nach. Die Commerzbank stufte das Papier wegen des guten Laufs in den vergangenen Wochen von "Buy" auf "Hold" ab.

Das Kursziel liess Commerzbank-Analyst Michael Dunst nach dem wie von ihm erwarteten Quartalsergebnis bei 43 Euro. Auch DZ-Bank-Experte Christian Koch fand in dem vorgelegten Zahlenwerk wenig Überraschendes. Für den Equinet-Analysten Philip Hässler ist auch das geringer als erwartet ausgefallene Neugeschäft kein Grund zur Sorge. Dies dürfte saisonale Gründe haben.

Positiv sei gewesen, dass die Marge im Neugeschäft höher ausgefallen sei als von der Bank und ihm erwartet, schrieb Hässler. In den ersten drei Monaten sank das Neugeschäftsvolumen um 16 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Dabei ging vor allem das Geschäft in Europa zurück, während es in den USA anzog.

Unter dem Strich verdiente die Aareal Bank in den ersten drei Monaten mit 39 Millionen Euro etwas mehr als vor einem Jahr. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern verbesserte sich von 9,6 auf 9,7 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet Aareal-Bank-Chef Hermann Merkens mit einem Wert zwischen 9,5 und 11 Prozent. Mittelfristig soll die Rendite auf rund zwölf Prozent steigen./zb/stw/fba

(AWP)