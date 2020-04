Aareal Bank folgt EZB-Empfehlung und stoppt Dividendenzahlung

(Ausführliche Fassung) - Auch der Immobilienfinanzierer Aareal Bank folgt jetzt der EZB-Aufforderung und zahlt wegen der Corona-Unsicherheit vorerst keine Dividende aus. Der Hauptversammlung am 27. Mai werde vorgeschlagen, den Bilanzgewinn 2019 zunächst nicht zur Ausschüttung einer Dividende zu verwenden, teilte das Finanzinstitut am Sonntagabend in Wiesbaden mit. "Der Vorstand behält sich vor, einer eventuellen weiteren, späteren Hauptversammlung einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, wenn die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sicherer bewertet werden können und die Marktsituation dies zulässt."