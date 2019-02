Aareal Bank gibt vorsichtigen Ausblick - Aktie fällt deutlich

(Ausführliche Fassung) - Die Aareal Bank rechnet im laufenden Jahr trotz der Hoffnung auf wieder anziehende Zinserträge und einen weiter steigenden Überschuss im Provisionsgeschäft nur mit einem stabilen Betriebsergebnis. Grund dafür seien höhere Investitionen in das Wachstum der IT-Tochter Aareon und die Kosten für die Integration der übernommenen Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB), teilte die im MDax notierte Bank am Mittwoch in Wiesbaden mit. Beim Betriebsergebnis werde ein Wert zwischen 240 und 280 Millionen Euro erwartet. 2018 ging dieser um vier Prozent auf 316 Millionen Euro zurück.