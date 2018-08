Der ehemalige Postbank-Finanzvorstand Marc Oliver Hess wechselt als neuer Finanzchef zur Aareal Bank. Hess werde seinen neuen Posten zum 1. Oktober übernehmen, teilte der Gewerbeimmobilienfinanzierer am Dienstag in Wiesbaden mit. Aareal-Bank-Chef Hermann Merkens hatte bisher den Vorstandsvorsitz und den Posten des Finanzchefs in Personalunion ausgeübt.