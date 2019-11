AB Foods legt dank Primark zu - kann schwaches Zuckergeschäft abfedern

Der britische Mischkonzern Associated British Foods hat dank guter Geschäfte seiner Textilkette Primark und mit Lebensmitteln den Gewinnrückgang in der Zuckersparte mehr als aufgefangen. Der bereinigte operative Gewinn legte im abgeschlossenen Geschäftsjahr (Mitte September) um ein Prozent auf 1,42 Milliarden britische Pfund (1,64 Mrd Euro) zu, wie AB Foods am Dienstag mitteilte. Damit traf der Konzern die Schätzungen der Analysten. Die Anleger sollen eine Jahresdividende von 46,35 Pence bekommen, ein Plus von 3 Prozent.