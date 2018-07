Die Akquisition stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, so ABB weiter. AB Rotech sei ein Systemintegrator im Rahmen des Authorized Value Provider-Programms von ABB. Laut eigener Website beschäftigt das Unternehmen 75 Mitarbeitende.

(AWP)