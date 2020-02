ABB-Aktien drehen nach Zahlen komfortabel ins Plus

Den ABB-Aktien ist am Mittwoch nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen im frühen Handel die Kehrtwende ins Plus gelungen. Der schweizerisch-schwedische Industriekonzern hat sich im Schlussquartal vergleichsweise gut geschlagen. Das Zahlenwerk biete Licht und Schatten, so der Tenor der Analysten. Zudem wird der Ausblick als vorsichtig erachtet.