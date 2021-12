ABB-Aktien nach höher gesetztem Wachstumsziel gesucht

Die Aktien von ABB legen am Dienstag im frühen Geschäft etwas deutlicher zu als der Gesamtmarkt. Anlässlich eines Kapitalmarkttages hat das Unternehmen ein neues, etwas ambitiöseres Wachstumsziel von 4 bis 7 Prozent über die Zyklen formuliert. Dieses wird in Marktkreisen grundsätzlich positiv aufgenommen. Allerdings sei auch damit gerechnet worden, hiess es in verschiedenen Kommentaren, welche die neu formulierten Ziel überdies als eher zurückhaltend einschätzen.