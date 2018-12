ABB-Chef: "China könnte in drei Jahren grösster Absatzmarkt sein"

Für den Industriekonzern ABB könnte China in den nächsten Jahren zum grössten Absatzmarkt werden: "Das könnte in den nächsten drei Jahren passieren", sagte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer in einem Interview mit dem deutschen "Handelsblatt" vom Dienstag (Online). Derzeit ist China für den Schweizer Konzern noch der zweitgrösste Markt weltweit hinter den USA.