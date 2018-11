ABB erhält Auftrag über 79 Mio US-Dollar für Ausbau von Ölfeldern in Abu Dhabi

Der Industriekonzern ABB hat einen weiteren Auftrag im nahen Osten erhalten. Dieser kommt von der China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC), welche ABB mit der Lieferung von integrierten Automatik- und Elektrifizierungslösungen sowie Telekommunikation für den Ausbau der Bab Onshore-Ölfelder in Abu Dhabi beauftragt hat. Die Bestellung hat einen Umfang von 79 Millionen US-Dollar und wurde bereits im zweiten Quartal erteilt, wie ABB am Montag mitteilte.