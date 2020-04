Der Industriekonzern ABB hat von der staatlichen Netzwerkgesellschaft in China, der State Grid Corporation of China (SGCC), mehrere Grossaufträge erhalten. Demnach wird die Stromnetzsparte von ABB Stromrichter-Transformatoren (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung, HGÜ) sowie Hochspannungs-Ausrüstung für drei 800-Kilovolt-(Ultra-HGÜ)-Leitungen an die SGCC liefern, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Finanzielle Details dazu werden keine bekanntgegeben.