ABB führt neues Steuerungselement für Stahlhersteller ein

Tundish EMS wird an der Aussenseite des Verteilers angebracht und nutze die berührungslose elektromagnetische Rührtechnologie. Damit werde ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das einen Rühreffekt in der Badschmelze produziere. Durch kontinuierliches Rühren werde das Volumen der Mischzone praktisch im gesamten Verteiler erheblich vergrössert und die Fliessgeschwindigkeiten erhöht, was wiederum zur Beseitigung von Totzonen und zur Homogenisierung der Temperatur und letztlich zu einer besseren Qualität führe.

pre/jb

(AWP)