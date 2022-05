Mit der Übernahme stärke ABB die Stellung der Division E-Mobility sowohl in Indien als auch in Südostasien und dem Nahen Osten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.

Numocity zählt in Indien als Marktführer bei der Ladeinfrastruktur. Konkret bietet das Unternehmen eine cloudbasierte Plattform an, die Verbrauchern und Flottenbetreibern die Nutzung eines Netzes ortsfester Ladestationen oder von Batteriewechsellösungen ermöglicht.

kae/tp

(AWP)